Το Game 4 ανάμεσα στους Σανς και τους Νάγκετς σημαδεύτηκε από το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον ιδιοκτήτη των Σανς, Ματ Ίσμπια και τον Νίκολα Γιόκιτς, με τον Σέρβο σέντερ μάλιστα να σπρώχνει με τον αριστερό του αγκώνα τον ισχυρό άνδρα της ομάδας του Φοίνιξ.

Μια μέρα αργότερα ο Ίσμπια πήρε θέση μέσω μιας ανάρτησης του στα social media, τονίζοντας πως δεν επιθυμεί την τιμωρία του Γιόκιτς.

«Φανταστική νίκη για τους Σανς χθες βράδυ, σε μία υπέροχη σειρά! Αυτή πρέπει να είναι η μόνη ιστορία του ματς. Το να τιμωρηθεί ή να δεχθεί κάποιος πρόστιμο μετά το χθεσινό περιστατικό, δεν θα ήταν δίκαιο. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Γιόκιτς και δεν θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαι ενθουσιασμένο ενόψει του Game 5. Πάμε Σανς!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Great win for the Suns last night in an amazing series so far!

That should be and is the only story. Suspending or fining anyone over last nights incident would not be right. I have alot of respect for Jokic and don’t want to see anything like that. Excited for game 5! Go Suns!

— Mat Ishbia (@Mishbia15) May 8, 2023