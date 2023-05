Οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου ενέκριναν σήμερα απόφαση επανεισδοχής της Συρίας έπειτα από 10 και πλέον χρόνια αναστολής της συμμετοχής της στον παναραβικό οργανισμό, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Συνδέσμου.

Η απόφαση ελήφθη σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών των Αράβων υπουργών Εξωτερικών στην έδρα του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, δήλωσε ο Γκαμάλ Ρόσντι, εκπρόσωπος της γενικής γραμματείας του Αραβικού Συνδέσμου.

Η συμμετοχή της Συρίας ως μέλους του Αραβικού Συνδέσμου ανεστάλη το 2011 έπειτα από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων εναντίον του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ που οδήγησαν σε καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο, και πολλές αραβικές χώρες απέσυραν τους πρεσβευτές τους από τη Δαμασκό.

Arab League set to readmit Syria as relations with Assad normalise https://t.co/Gb9chQgNok pic.twitter.com/XhHDtn1ZOT

— Reuters (@Reuters) May 7, 2023