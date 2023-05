Ένας νεκρός, γιος αρχιμαφιόζου και πάνω από εκατό τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός κατά τη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών στη Νάπολη, όπου η ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης στέφθηκε, χθες, πρωταθλήτρια.

Μετά από 33 χρόνια η ομάδα της ποδοσφαιρόφιλης Νάπολη κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη Serie A. H πόλη παρέλυσε όταν η ομάδα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα χθες, φέρνοντας ισοπαλία με την Ουντινέζε.

Οι δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν από τους Ναπολιτάνους για να γιορτάσουν την ιστορική επιτυχία αλλά δεν έλειψαν και οι κακές ειδήσεις. Πέρα από τους δεκάδες τραυματίες, θύματα του πανζουρλισμού που επικράτησε, δολοφονήθηκε και ένας 26χρονος.

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για τον Βιντσένζο Κοστάνζο, ο οποίος ήταν γνωστός στην αστυνομία και είχε βαρύ ποινικό μητρώο. Πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων πάρτι στους δρόμους που έλαβαν χώρα σε όλη την πόλη.

Ήταν ο γιος του Μαουρίσιο Κοστάνζο, ο οποίος περιγράφεται από τις αρχές ως ηγετικό μέλος της ναπολιτάνικης μαφίας στο Ποντιτσέλι, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη διαμάχη μεταξύ των φατριών. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κοστάνζο πέθανε στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα τραυμάτων από πυροβολισμούς.

Οι εισαγγελείς και η αστυνομία της Νάπολης ερευνούν αν σκοτώθηκε σκόπιμα από αντίπαλη φατρία ή αν οι πυροβολισμοί ήταν ατύχημα. Σε πολλές πόλεις της νότιας Ιταλίας, δεν είναι ασυνήθιστο οι άνθρωποι να γιορτάζουν ρίχνοντας πυροβολισμούς στον αέρα.

Δεκάδες χιλιάδες οπαδοί πανηγύριζαν όλη τη νύχτα, πολλοί ανεμίζοντας σημαίες με την εικόνα του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της Νάπολι όταν η πόλη κέρδισε το τελευταίο της πρωτάθλημα το 1990.

Περισσότεροι από εκατό άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων άνθρωποι με τραύματα στα χέρια από πυροτεχνήματα, τραύματα από μαχαίρι και τραύματα από πολυάριθμους καβγάδες. Μια 20χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Τρεις αστυνομικοί υπέστησαν επίσης ελαφρά τραύματα.

Ο νομάρχης της Νάπολης, Κλαούντιο Παλόμπα, δήλωσε στη la Gazzetta dello Sport ότι «το σχέδιο ασφαλείας, που εκπονήθηκε για να αποτραπεί ο εκφυλισμός των εορτασμών, λειτούργησε» και επεσήμανε ότι η δολοφονία δεν συνδέεται με τους εορτασμούς.

I cant get to my hotel let alone sleep #napoli pic.twitter.com/dNHilnlq4X

— foolsrushin (@NPage10) May 4, 2023