Από ιογενή γαστρεντερίτιδα φαίνεται πως πάσχει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Υγείας, Fahrettin Koca, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες για την υγεία του Τούρκου προέδρου που… οργίαζαν μετά την κατάρρευσή του on air την Τρίτη.

Έκτοτε τα σενάρια για επιδείνωση της υγείας του μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Τουρκία, έδιναν και έπαιρναν. Τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο ακόμα και για έμφραγμα του μυοκαρδίου καθώς ο Ερντογάν ακύρωσε όλες τις προεκλογικές του εμφανίσεις την Τετάρτη αλλά και σήμερα, Πέμπτη.

Για… προπαγάνδα της αντιπολίτευσης έκανε λόγο, ούτε λίγο ούτε πολύ ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαρετίν Αλτούν, διαψεύδοντας τις φήμες για την υγεία του Ερντογάν. «Είναι καλά στην υγεία του. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποκτήσει πολιτικό πλεονέκτημα μέσω αβάσιμων ισχυρισμών για την κατάσταση της υγείας του προέδρου μας» είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη Daily Sabbah.

We categorically reject such baseless claims regarding President @RTErdogan’s health.

The President will attend tomorrow’s nuclear power plant opening via videoconference.

No amount of disinformation can dispute the fact that the Turkish people stand with their leader and… pic.twitter.com/SSr3KaWXlS

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023