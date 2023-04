Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα δοκιμαστική εκτόξευση ενός μη οπλισμένου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III στην Καλιφόρνια, χρησιμοποιώντας αερομεταφερόμενο κέντρο ελέγχου.

Το όπλο, το οποίο περιλάμβανε ένα δοκιμαστικό όχημα επανεισόδου, κατευθυνόταν από αερομεταφερόμενο κέντρο ελέγχου (Airborne Launch Control System) που βρισκόταν σε αεροσκάφος E-6B Mercury του Ναυτικού (φωτογραφία αρχείου από Staff Sgt. Jacob Skovo/U.S. Air Force, επάνω), ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή της.

Αεροπόροι από την 625η Μοίρα Στρατηγικών Επιχειρήσεων της αεροπορικής βάσης Offutt στη Νεμπράσκα και πλήρωμα του Πολεμικού Ναυτικού επέβαιναν στο E-6.

Στρατιωτικό προσωπικό από την 341η πτέρυγα πυραύλων της αεροπορικής βάσης Malmstrom στη Μοντάνα συμμετείχε επίσης στην ομάδα εργασίας που υποστήριξε τη δοκιμαστική εκτόξευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βάση Διαστημικών Δυνάμεων Vandenberg της Καλιφόρνιας.

«Η στρατηγική αποτροπή είναι η πιο κρίσιμη αποστολή στην Πολεμική μας Αεροπορία και ο ακρογωνιαίος λίθος της άμυνας της Αμερικής», δήλωσε ο επικεφαλής της Διοίκησης Παγκόσμιας Κρούσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (AFGSC), πτέραρχος Thomas Bussiere.

“#StrategicDeterrence is the most critical mission in our @USAirForce and the cornerstone of America’s defense.”

-Gen. Thomas A. Bussiere, @AFGlobalStrike commanderhttps://t.co/MY4tb67jUO

— United States Strategic Command (@US_STRATCOM) April 19, 2023