Στην προσπάθειά του να προσελκύσει περισσότερους επαγγελματίες στρατιώτες να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο προπαγανδιστικό βίντεο που καλεί τους ενδιαφερόμενους να δείξουν ότι είναι «πραγματικοί άνδρες» αφήνοντας πίσω τη… βαρετή ζωή ενός απλού πολίτη.

Η διαφήμιση αυτή, σύμφωνα με το Reuters, έχει κυκλοφορήσει σε δημοφιλή social media της χώρας και μεταξύ άλλων καλεί τους μέλλοντες στρατιώτες να υπογράψουν συμβόλαιο με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με μισθό που ξεκινά από 204.000 ρούβλια (2.495 δολάρια) το μήνα.

Η διαφήμιση ξεκινά δείχνοντας έναν άνδρα με στολή στρατιώτη σε σκηνές της καθημερινότητας. «Μπορείτε να κάνετε διάφορες καθημερινές δουλειές, όπως υπάλληλος καταστήματος ή οδηγός ταξί. Είναι όμως αυτή πραγματικά η δύναμή σου; Ή τελικά είσαι… άντρας;» ρωτά τους ενδιαφερόμενους.

«Το να ντύνεσαι στα χακί, σου προσδίδει αρρενωπότητα και όχι μόνο» αναφέρει το μήνυμα υπέρ της στρατολόγησης και προστίθεται πως «μόνο αν έρθεις στον στρατό είσαι πραγματικός άντρας»…

