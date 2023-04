Αποσύρθηκαν όλες οι ποινικές κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν για τον θανατηφόρο πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας, Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας Rust.

Οι εισαγγελείς στη Σάντα Φε είχαν προχωρήσει στην απαγγελία δύο κατηγοριών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε βάρος του σταρ του Χόλιγουντ, σύμφωνα με το BBC.

Υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον πέντε αστικές υποθέσεις σε εξέλιξη κατά του Μπάλντουιν και των παραγωγών του Rust, σύμφωνα με το Sky News.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με την απόφαση και ενθαρρύνουμε μια σωστή έρευνα για τα γεγονότα και τις συνθήκες αυτού του τραγικού ατυχήματος» δήλωσαν οι δικηγόροι του ηθοποιού.

Οι εισαγγελείς είχαν κατηγορήσει τον κ. Μπάλντουιν ότι επέδειξε «απερίσκεπτη» αδιαφορία για την ασφάλεια των συναδέλφων του.

«Ο Μπάλντουιν δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει ότι υπήρχε μια σφαίρα στο όπλο ή οπουδήποτε στο πλατό της ταινίας» είπε ο δικηγόρος του. «Βασίστηκε στους επαγγελματίες με τους οποίους δούλευε, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι το όπλο είχε άσφαιρα».

