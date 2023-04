Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού του δικτύου τακτικής ζεύξης δεδομένων Link-16, του συστήματος επικοινωνίας για τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας.

Την είδηση μετέδωσε ως έκτακτη το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

#URGENT US State Dept. notifies Congress it has approved sale of F-16 jet Link-16 tactical data link modernization kits to Türkiye: Sources pic.twitter.com/DV4s7kh29I

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 17, 2023