Ένας νέος νόμος στη Ρωσία, που κλείνει το «παραθυράκι», το οποίο επέτρεπε σε ορισμένους Ρώσους να αποφεύγουν την στράτευση αποκαλύπτει ότι η Μόσχα αναμένει μια μακρά σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, o Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να υπέγραψε την Παρασκευή ένα νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος στράτευσης, που θα διευκολύνει την μαζική προσέλευση των Ρώσων στο στρατό και θα πυροδοτήσει νέους φόβους για τα πολεμικά μελλούμενα στη χώρα.

Όπως αποκάλυψε το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ανάρτηση του στο Twitter, βάσει του νέου νόμου, οι αρχές θα μπορούν πλέον να επιδίδουν τα έγγραφα στράτευσης ηλεκτρονικά και όχι με επιστολή, καταργώντας έτσι τον μοναδικό εναπομείναντα τρόπο αποφυγής της μεταφοράς πολλών Ρώσων στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το σχετικό tweet του υπουργείου Άμυνας:

