Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας, που είναι επίσης γνωστή με την ονομασία θάλασσα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Το γραφείο του ιάπωνα πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα ενημέρωσε εξάλλου μέσω Twitter πως «η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε κάτι που μοιάζει να είναι βαλλιστικός πύραυλος».

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.

— PM’s Office of Japan (@JPN_PMO) April 12, 2023