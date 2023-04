Δύο πτώματα βρέθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα συντρίμμια ακινήτου που κατέρρευσε εξαιτίας έκρηξης στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων δυσκολιών της επιχείρησης, η ανάσυρση (σ.σ. των πτωμάτων από τα ερείπια) θα πάρει χρόνο», διευκρίνισε η πυροσβεστική σε λακωνική ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας La Provence και του τηλεοπτικού δικτύου BFMTV.

«Οι δικαστικές αρχές θα προχωρήσουν κατόπιν στην ταυτοποίηση» των θυμάτων, κατά την ίδια πηγή.

«Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση νωρίς το πρωί», καταλήγει η ανακοίνωση.

Smoke filled a street in Marseille after two buildings collapsed in an explosion. Officials say eight people are not responding to phone calls and could be trapped under the rubble https://t.co/6PjQ50sDUR pic.twitter.com/Nk5q1x7uuS

Two bodies have been found in the rubble of a building that collapsed in Marseille following a major explosion, French authorities say.

Rescue workers are scrambling to find at least six people still unaccounted forhttps://t.co/C7awMGOLEN pic.twitter.com/8gTAkAWWzo

