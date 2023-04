O Coolio, ο διάσημος ράπερ που ερμήνευσε το «Gangsta’s Paradise», πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης. Στον οργιανισμό του, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς του, βρέθηκαν επίσης ίχνη ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης .

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Artis Leon Ivey Jr, υπενθυμίζεται ότι βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες, στις 28 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Jarel Posey αποκάλυψε επίσης ότι οι έρευνες έδειξαν ότι το σοβαρό άσθμα και η δια βίου συνήθεια του καπνίσματος του Coolio έπαιξαν ρόλο στον θάνατό του, εμποδίζοντας το σώμα του να χειριστεί την υπερβολική δόση.

Τα παιδιά του, Brandi, Jackie, Melan, Christopher, Artis III, Darius και Artisha «θα θυμούνται τον μπαμπά τους ως έναν σπουδαίο άνθρωπο» και θέλουν το κοινό να μάθει πόσο πολύ τον αγαπούσαν, σημείωσε ο Posey.

Η οικογένεια του μουσικού σχεδιάζει να τον τιμήσει μέσα από ντοκιμαντέρ και ταινίες και να επεκτείνουν περαιτέρω τη μουσική του κληρονομιά.

