Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών έχουν τεθεί ο οικονομικός έλεγχος (due diligence) που διεξήγαγε η JP Morgan αναφορικά με τις εξαγορές που πραγματοποίησε τη διετία 2021/22. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η περίπτωση της εξαγοράς της νεοφυούς τράπεζας Frank, μια συμφωνία αξίας 175 εκατ. δολαρίων την οποία η ίδια η τράπεζα την έχει χαρακτηρίσει ως «φιάσκο».

Η Office of the Comptroller of the Currency (OCC), η οποία εποπτεύει τις τράπεζες στις ΗΠΑ, έχει προγραμματίσει ειδικό έλεγχο στις συμφωνίες που έχει κάνει η JPMorgan, εξαγοράζοντας μικρές εταιρείες σύμφωνα με άτομα με γνώση επί του θέματος.

Οι συμφωνίες της JPMorgan περιλαμβάνουν 80 αγορές και στρατηγικές επενδύσεις το 2021 και το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dealogic. Η δραστηριότητα της τράπεζες επιταχύνθηκε δραματικά μετά τη δήλωση του διευθύνοντα συμβούλου Τζέιμι Ντίμον τον Ιανουάριο του 2021 ότι η τράπεζα «δεν πρέπει να φοβάται πολύ» τις εντεινόμενες απειλές από τις εταιρείες τεχνολογίας, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τη στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών της τράπεζας.

Οι συμφωνίες

Μία από αυτές τις συμφωνίες ήταν η απόκτηση της τράπεζας Frank η οποία παρείχε δάνεια σε φοιτητές. Η εν λόγω τράπεζα τον καιρό που εξαγοράσθηκε από την αμερικανική τράπεζα υποστήριζε ότι είχε 4,25 εκατ. χρήστες, για να διαπιστωθεί στη συνέχεια κατόπιν εορτής ότι οι χρήστες ήταν μόλις 300.000.

Η JP Morgan έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά της ιδρύτριας Τσάρλι Τζάβις, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάπραξη τραπεζικής απάτης μεταξύ άλλων. Από την εξαγορά η Τζάρβις επρόκειτο να κερδίσει 45 εκατ. δολάρια.

Οι συμφωνίες περιλάμβαναν επίσης την αγορά του blog τροφίμων The Infatuation και του ταξιδιωτικού πρακτορείου πολυτελών ταξιδιών Frosch, καθώς και το πλειοψηφικό πακέτο στον βραχίονα πληρωμών της Volkswagen, όπως και το μειοψηφικό πακέτο στη ψηφιακή τράπεζα C6 της Βραζιλίας.

Το χρονικό της απάτης με τη Frank

Η Τζάβις ίδρυσε την Frank το 2017 με σκοπό να προσφέρει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές. Η JP Morgan ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Frank τον Σεπτέμβριο του 2021, αγοράζοντάς την μέσω του τμήματος λιανικής τραπεζικής της τράπεζας. Στόχος της εξαγοράς αυτής ήταν το άνοιγμα της αμερικανικής τράπεζας στους καταναλωτές μικρότερης ηλικίας.

Βάσει του κατηγορητηρίου, η Τζάβις παραπλάνησε επανειλημμένα την JP Morgan πληρώνοντας έναν καθηγητή για να κατασκευάσει τις πληροφορίες που απαιτούνταν για να κλείσει η συμφωνία ενώ κατέβαλε και 105.000 δολάρια για μια λίστα εκατομμυρίων φοιτητών.

Τα προβλήματα εμφανίστηκαν μήνες μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, όταν η JP Morgan προσπάθησε να προσδιορίσει γιατί τα email που έστελνε στους πελάτες της Frank δεν διαβάζονταν. Η εσωτερική της έρευνα αποκάλυψε αυτό που οι αρχές ισχυρίζονται επί του παρόντος ότι ήταν ένα πολύμηνο σχέδιο κατασκευής δεδομένων.

Η εξαγορά της Frank ύψους 175 εκατ. δολαρίων δεν θεωρείται σημαντική για μια τράπεζα με ενεργητικό περί των 2 τρισ. δολαρίων και με κέρδη άνω των 37 δισ. δολαρίων πέρυσι. Ωστόσο, έχει πλέον αναδειχθεί ως μία από τις πιο διαβόητες συμφωνίες που έχει κάνει η JPMorgan εδώ και χρόνια.

