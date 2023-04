Πριν από μερικές ημέρες, ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, αποφάσισε να αλλάξει το λογότυπο του Twitter. Φυσικά κανένας δεν περίμενε να αλλάξει το κλασικό λογότυπο του Twitter με ένα σκύλο ράτσας Shiba Inu, που συμβολίζει το κρυπτονόμισμα Dogecoin.

Στον απόηχο της εξέλιξης αυτής, το dogecoin έφτασε να κερδίζει πάνω από 30%. Παρόλα αυτά, η αλλαγή του λογοτύπου κράτησε πολύ λίγο, καθώς ήδη οι followers έχουν δει πως το γνωστό κοινωνικό δίκτυο απέκτησε ξανά το παλιό καλό λογότυπο.

Twitter has changed its logo from a beautiful yellow doge to some dumb blue bird

— Sir Doge of the Coin ⚔️ (@dogeofficialceo) April 6, 2023