Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε χθες Δευτέρα στη Νέα Υόρκη (στη φωτογραφία του AP, επάνω, χαιρετάει τους υποστηρικτές του που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη) ενόψει της σημερινής εμφάνισής του ενώπιον δικαστηρίου όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες σχετικά με την καταβολή 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Ξανά μεγάλη την Αμερική»

Ο 76χρονος ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει ξεκινήσει ήδη την εκστρατεία του για να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο στις προεδρικές εκλογές του 2024. Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι «αθώος» και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έγραψε ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να κάνει «ξανά μεγάλη την Αμερική», υπογραμμίζοντας ότι έχει πέσει θύμα «κυνηγιού μαγισσών» σε μια περίοδο που η χώρα του «οδεύει προς την κόλαση».

Donald Trump leaving Florida en route to New York on Trump Force One pic.twitter.com/jXQbml8TEQ — ALX 🇺🇸 (@alx) April 3, 2023

Το Boeing 757 του Τραμπ – στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και με το επώνυμό του γραμμένο με κεφαλαία γράμματα – προσγειώθηκε στις 15:25 (τοπική ώρα, 22:25 ώρα Ελλάδος) στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια της Νέας Υόρκης ύστερα από πτήση 3,5 ωρών από τη Φλόριντα.

JUST IN: Former President Trump departs West Palm Beach, Florida, en route to New York City to turn himself in on 30+ criminal charges https://t.co/gE8JGOp8oJ pic.twitter.com/VPoGG9IcMV

— CNN (@CNN) April 3, 2023

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πύργο Τραμπ, όπου κατέλυσε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι δρακόντεια. Περίπου 55.000 αστυνομικοί έχουν τεθεί σ’ επιφυλακή, ενώ έχουν αποκλειστεί δρόμοι γύρω από δικαστήριο του Μανχάταν ενόψει της σημερινής εμφάνισής του (21:15 ώρα Ελλάδος).

Former President Donald Trump has arrived at New York’s LaGuardia Airport ahead of Tuesday’s arraignment. Follow live updates. https://t.co/EbGIKtEFCD pic.twitter.com/0yz9et5XlT

— CNN (@CNN) April 3, 2023

«Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα»

Σύμφωνα μ’ έναν εκ των δικηγόρων του, τον Τζο Τακόπινα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα υποχρεωθεί να φορέσει χειροπέδες. Ωστόσο, δεν θ’ αποφύγει τη δυσάρεστη για εκείνον διαδικασία της επιβεβαίωσης των στοιχείων ταυτότητας, της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και της φωτογράφισής του ως κατηγορούμενου.

Former President Donald Trump has disembarked his plane at New York City’s LaGuardia Airport in advance of his arraignment following last week’s indictment. https://t.co/VEHLBT5LQe pic.twitter.com/fwcDrCv2RA

— CBS News (@CBSNews) April 3, 2023

Ενώπιον του δικαστή, ο Τραμπ «θα δηλώσει αθώος», γιατί «δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα», σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του. Ακολούθως θα πρέπει ν’ αφεθεί ελεύθερος, ενδεχομένως υπό όρους, εν αναμονή της δίκης του.

Donald Trump arrived in New York on Monday, kicking off an expected 24-hour visit that will culminate in his arraignment. He is expected to stay overnight at Trump Tower before heading to Lower Manhattan on Tuesday to surrender. https://t.co/9nhc4xkNzm pic.twitter.com/cVmmCEHFRI — The New York Times (@nytimes) April 3, 2023

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποβιβαζόταν από το αεροσκάφος του στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επισκεπτόταν ένα εργοστάσιο στη Μινεσότα για να επαινέσει την οικονομική πολιτική του και να υποσχεθεί «καλύτερες μέρες» στους εργαζόμενους, αποφεύγοντας να σχολιάσει τη νομική διαδικασία που ακολουθείται σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες σε βάρος του ρεπουμπλικάνου προκατόχου του.

Πηγή: ΑΠΕ