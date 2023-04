Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνελήφθη και εξετάστηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής της Στόρμι Ντάνιελς, το 2016, οι οπαδοί του βρίζουν την πορνοστάρ που… τόλμησε να αμαυρώσει την εικόνα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η Στόρμι Ντάνιελς όμως δεν μασάει και αποστομώνει τους οπαδούς του Τραμπ με ένα επικό post στο Twitter, που ήδη έχει προκαλέσει χαμό.

«Όλοι συνεχίζετε να με αποκαλείτε κάδο σπέρματος σαν να είναι κάτι κακό. Είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικό να είμαι κάτω από τον σέξι άντρα μου παρά να είμαι υπό σύλληψη» γράφει η Στόρμι Ντάνιελς.

Y’all keep saying «cum dumpster» like it’s a bad thing. 😂 It’s definitely more fun being under my sexy man instead of under arrest.

Η ανάρτησή της έχει πάνω από 2.000 σχόλια και retweets.

Η Στόρμι Ντάνιελς εξέφρασε την ικανοποίησή της με ένα tweet μετά την ανακοίνωση για τη δίωξη στον Τραμπ, ευχαριστώντας όλους για τη στήριξή τους.

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και την αγάπη σας. Έχω τόσα μηνύματα στα οποία δεν μπορώ να απαντήσω και επίσης… δε θέλω να χύσω τη σαμπάνια μου» γράφει η Ντάνιελς. Ο δικηγόρος της Κλαρκ Μπρούστερ συμπλήρωσε επίσης πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can’t respond…also don’t want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 30, 2023