Τραγωδία στην Αυστραλία, όταν ένα νήπιο τριών ετών έχασε τη ζωή του στη Νέα Νότια Ουαλία, χτυπήθηκε από το χλοοκοπτικό που οδηγούσε ο πατέρας του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σύμφωνα με το Newsweek.

