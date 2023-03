Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από τον εκτροχιασμό τρένου στην πόλη Καλγιούμπ της Αιγύπτου, βόρεια του Καΐρου, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Επτά ασθενοφόρα έχουν φτάσει στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν βαγόνια τα οποία έχουν συνθλιβεί.

Ο ανώτατος εισαγγελέας της Αιγύπτου διέταξε άμεση έρευνα για το δυστύχημα, το οποίο είναι το δεύτερο στο ίδιο σημείο μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια.

«Ένας αρχικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και 16 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων έξι που έχουν ήδη νοσηλευτεί και πήραν εξιτήριο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου σε ανακοίνωσή του.

#Breaking| One person died,16 injured in a train collision in Qalyub City, Qalyubia Governorate#Egypt #trainaccident | #حادثة_قطر #قليوب pic.twitter.com/ASm8XBz9nl

