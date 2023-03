Έξαλλη έγινε μία γυναίκα στη Τζόρτζια των ΗΠΑ όταν συνειδητοποίησε ότι έγινε λάθος με την παραγγελία της και γι’ αυτό αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Η Belinda Miller εξοργίστηκε επειδή δεν είχαν συμπεριλάβει τα μπισκότα που ζήτησε. Αφού έκανε τα παράπονά της στο προσωπικό, εισέβαλε με το όχημά της στο κατάστημα και μάλιστα, δεν σταμάτησε στην είσοδο.

Συνέχισε να κινεί το αυτοκίνητο και σταμάτησε μόνο όταν τα συντρίμμια του κτηρίου της έκλεισαν τον δρόμο. Στη συνέχεια έφυγε, πριν φτάσει η αστυνομία. Ευτυχώς, οι υπάλληλοι είχαν Άγιο και δεν τραυματίστηκε κανένας τους.

Ga. Woman Crashes SUV into Popeyes Building After Her Order Didn’t Include Biscuits https://t.co/sefQ8biJaJ

— People (@people) February 25, 2023