Τελικά αποδείχθηκε πώς δεν είναι κατασκοπευτικό εργαλείο, κάθε άγνωστο αντικείμενο.

Για παράδειγμα η γιγάντια μεταλλική μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία της Ιαπωνίας, προκαλώντας ανησυχία σε Αρχές και πολίτες.

Αφού η σκουριασμένη κιτρινωπή σφαίρα, περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας κατεδάφισης, παρασύρθηκε στη στεριά στο Χαμαμάτσου της Ιαπωνίας, οι αξιωματούχοι με κράνη και ειδικές στολές απέκλεισαν την περιοχή. Αυτό οδήγησε σε εικασίες ότι μπορεί να πρόκειται για ένα είδος παλιάς θαλάσσιας νάρκης ή κάποιου είδους όργανο κατασκοπείας.

Αλλά μετά από διάφορα τεστ, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν περιείχε εκρηκτική ύλη. Ήταν απλώς ένα μεγάλο, σφαιρικό κομμάτι παλιοσίδερου – μια υπενθύμιση ότι οι ωκεανοί, όπως και οι ουρανοί, είναι γεμάτοι μυστήριο και σκουπίδια.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023