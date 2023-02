Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο η δόνηση είχε μέγεθος 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση 9 χλμ. νοτιοανατολικά της Αντάκειας στην Τουρκία και 75 χλμ. της Λατάκιας στη Συρία.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την ώρα του νέου σεισμού στα σύνορα Τουρκία – Συρίας που κατέγραψε η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ που βρίσκεται στην περιοχή Χατάι και παραδίδει υλική βοήθεια στους σεισμόπληκτους.

Σύμφωνα με το Reuters από το νέο σεισμό σημειώθηκαν περαιτέρω ζημιές σε κτίρια στην κεντρική Αντάκια, την ώρα που η ευρύτερη περιοχή μετρά τις πληγές της από τον καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε πάνω από 41.000 νεκρούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε άλλες περιοχές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Λίβανό, όπου οι πολίτες βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

Lebanese People on the streets after the new #Earthquake pic.twitter.com/clPhA0bVNq

— MARIO ♋︎ 🇬🇧🇦🇪🇱🇧 (@mariotradleb) February 20, 2023