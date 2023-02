Οι αρχές της Αντιόχειας καλούνται να παραχωρήσουν εκτάσεις για την ταφή των θυμάτων του φονικού σεισμού των 7.7 Ρίχτερ που χτύπησε την Τουρκία. Ο χώρος στα νεκροταφεία της πόλης έχει εξαντληθεί και τώρα μεγάλες εκτάσεις μετατρέπονται σε μαζικούς τάφους, κάτι που συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι σοροί που θάβονται στα συγκεκριμένα σημεία είναι αγνώστων στοιχείων, φτάνουν ασυνόδευτες και ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Λαμβάνονται δείγματα DNA έτσι ώστε να καταγράφονται όλες οι σοροί και να γνωρίζουν οι άνθρωποι που θάβονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Δείτε πλάνα από τους μαζικούς τάφους:

Η Αντιόχεια ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό της περασμένης Δευτέρας (6/2). Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν εισέλθει στις τελευταίες ώρες τους, καθώς έχει περάσει πάνω από μία εβδομάδα από τον σεισμό και οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει τους -6 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τουρκία. Άλλοι 105.505 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους φονικούς σεισμούς 7,8 και 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, καθιστώντας την καταστροφή αυτή την πιο θανατηφόρα στη χώρα εδώ και έναν αιώνα. Περίπου 3.700 ακόμη θάνατοι καταγράφηκαν στη γειτονική Συρία.

Η Αντιόχεια πριν και μετά τον σεισμό

Saray Street in Hatay-Antakya before and after the earthquake:

📹: Alper Sener pic.twitter.com/9VTNRJ8RDI

