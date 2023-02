Αφιέρωμα για τους διασώστες της ΕΜΑΚ που βρέθηκαν στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς φιλοξενεί η Sabah.

«Δεν θα σας ξεχάσουμε», είναι το μήνυμα του γνωστού τουρκικού Μέσου, το οποίο αποτυπώνει την ευγνωμοσύνη του τουρκικού λαού προς τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης και έρευνας.

Το αφιέρωμα της Sabah προβάλλει με ανάρτησή της και η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στις προσπάθειες των μελών της ΕΜΑΚ στην επαρχία του Χατάι που επλήγη από τους καταστροφικούς σεισμούς.

Η Sabah επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν να στείλουν βοήθεια στη δοκιμαζόμενη Τουρκία.

‘We will not forget you’ is the title that @Sabah used, referring to the Greek rescue teams in Hatay, noting that #Greece was one of the countries that rushed to help #Turkye from the first moment of the double earthquake. https://t.co/2NDyAHy1C2

— GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) February 15, 2023