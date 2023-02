Μπορεί μια κεντρική τράπεζα να είναι ρομαντική; Ρητορική ερώτηση φυσικά αλλά σε όρους επικοινωνίας όλα είναι εφικτά.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε τη μέρα του Αγ.Βαλεντίνου για να εκφράσει την προσήλωση της στο στόχο να οδηγήσει τον πληθωρισμό στο 2% με ένα tweet που παίζει με ένα διάσημο ερωτικό τετράστιχο, που οι ρίζες του βρίσκονται στο Μεσαίωνα.

Roses are red Violets are blue the honey is sweet, and so are you . Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα, οι βιολέτες είναι μπλε, το μέλι είναι γλυκό, το ίδιο και εσύ, η μετάφραση. Στο πέρασμα των χρόνων είθισται οι άνθρωποι να αλλάζουν το τετραστιχο κρατώντας τα τριαντάφυλλα και τις βιολέτες, δημιουργώντας ένα ερωτικό λογοπαίγνιο.

Η ΕΚΤ από την πλευρά της το έκανε ως εξής: Roses are red Violets are blue We will stay the course And return inflation to 2.

Roses are red

Violets are blue

We will stay the course

And return inflation to 2#ValentinesDay ❤️🥰 pic.twitter.com/seWC9tfDFg — European Central Bank (@ecb) February 14, 2023

Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα

Οι βιολέτες είναι μπλε

Θα παραμείνουν στον στόχο

Και θα φέρουμε τον πληθωρισμό στο 2

Βέβαια, πόσο ρομαντικό είναι για κάποιον να δει τη δόση του στεγαστικού δανείου ή οποιοδήποτε δανειακού προϊόντος να ανεβαίνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και μια μεγάλη συζήτηση.

Πηγή: ot.gr