Με… συνταγή Λεωφόρου στην Τούμπα ο Ολυμπιακός, με τον Μίτσελ να παρατάσσει τους Πειραιώτες στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (20:30) με την ίδια 11άδα όπως στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως μόνη αλλαγή τον Ροντινέι αντί του Αβιλα.

Συγκεκριμένα, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Ντόι, Σωκράτη και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Οι Εμβιλά και Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ θα είναι στα χαφ, με τους Μασούρα, Μπιέλ και Χάμες πίσω από τον Μπακαμπού.

Τα 10/11 είναι ίδια με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με τον Ροντινέι να ξεκινάει στο δεξί άκρο της «ερυθρόλευκης» άμυνας αντί του Αβιλα, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ροντινέι, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μασούρας, Μπιέλ, Χάμες, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PAOKOLY #Stoiximan pic.twitter.com/MShZL9WfqK

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 5, 2023