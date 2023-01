Μια μητέρα από την Ινδονησία κατηγορείται ότι σκηνοθέτησε τον θάνατό της στο Facebook προκειμένου να αποφύγει να πληρώσει το χρέος της σε μια άλλη γυναίκα.

Η καλλιτέχνης, γνωστή μόνο ως «L», φέρεται να χρωστούσε ένα άγνωστο ποσό στη συνεργάτιδά της Μάγια Γκουνγκουάν, με τα χρήματα να έπρεπε να καταβληθούν στις 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Daily Star, η «L» δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το ποσό την ημερομηνία εκείνη και ζήτησε από την Γκουνγκουάν να της δώσει μια παράταση μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου.

I’m in debt and faked my own death on Facebook — ‘corpse’ pics and all https://t.co/o5qjO54J4q pic.twitter.com/OlIFQu8rZ8

