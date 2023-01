Τέτοια λάθη δεν δικαιολογούνται σε αυτό το επίπεδο. Και ειδικά τώρα που υπάρχει η τεχνολογία, τα instant replay και πάει λέγοντας…

Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με σκορ 99-94 στην παράταση του Ερυθρού Αστέρα χθες (30/12) για τη 16η αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, για να φτάσει το ματς στην παράταση, προηγήθηκε στην εκπνοή της 4ης περιόδου ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο του Νίκολα Μίροτιτς! Ο σταρ της Μπαρτσελόνα όμως, όταν έπιασε την μπάλα για να σουτάρει, πατούσε εμφανέστατα την πλάγια γραμμή. Συνεπώς, η φάση που ακολούθησε με το τρίποντο που οδήγησε το ματς στην παράταση δεν έπρεπε να υπάρξει ποτέ.

Άρα, προφανώς μιλάμε για μία ωμή αλλοίωση αποτελέσματος κατά του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος θα έπρεπε κανονικά να φύγει νικητής από τη χθεσινή αναμέτρηση. Με τη διαιτητική γκάφα να αλλάζει τα δεδομένα και να κρίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

«Αν όντως πατούσε τη γραμμή, φυσικά αυτό δεν μας βοήθησε. Όμως δεν πρόκειται να ακυρωθεί το αποτέλεσμα. Δεν είχα καλή οπτική από τη θέση που βρισκόμουν, αλλά θα μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε καθαρίσει το ματς πριν από αυτή τη φάση», είπε ο προπονητής των γηπεδούχων, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, μετά το τέλος του αγώνα.

Ακόμα και ο ίδιος ο Μίροτιτς δεν πίστευε στα αυτιά του μόλις του αποκάλυψαν οι δημοσιογράφοι τι συνέβη, διότι προφανώς στη ροή του αγώνα δεν αντιλήφθηκε ότι πατούσε τη γραμμή: «Σοβαρά; Αυτό είναι κάτι νέο για μένα… Πώς και δεν καταλογίστηκε; Είμαι σοκαρισμένος, ειλικρινά. Τέτοια λάθη δεν πρέπει να γίνονται με τόσες κάμερες που υπάρχουν στα γήπεδα».

Δείτε την επίμαχη φάση η οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων:

Mirotic from DEEP at the buzzer!🔥🔥🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9nuwbPxgoq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2022