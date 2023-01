Η Σαουδική Αραβία και η Αλ Νασρ φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο! Οι φήμες υπήρχαν εδώ και αρκετές εβδομάδες, ωστόσο το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο «Al Arabiya», παρουσιάζει ως δεδομένη πλέον τη συμφωνία του Πορτογάλου σούπερ σταρ με τον σύλλογο μέχρι το 2025.

Όπως αναφέρεται, το συμβόλαιο θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, με τον CR7 να βάζει στα ταμεία του περίπου 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Ρονάλντο θα έχει μάλιστα ρόλο πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στην κοινή υποψηφιότητα με Αίγυπτο και Ελλάδα για την ανάληψη του Μουντιάλ του 2030.

Πρόκειται για μία μυθική συμφωνία με πρωταγωνιστή τον Ρονάλντο και μένει να επιβεβαιωθεί πλέον επίσημα. Θυμίζουμε πως ο 37χρονος άσος είχε μείνει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγες μέρες μετά την έναρξη του Μουντιάλ στο Κατάρ, ύστερα από 1,5 χρόνο παρουσίας του στο «Ολντ Τράφορντ», για τη δεύτερη θητεία του με τους «κόκκινους διάβολους».

Al Arabiya is reporting that Cristiano Ronaldo has officially signed with Saudi team @AlNassrFC for two seasons. https://t.co/69XVybpJ5O

— Deema (@DeemaAlpha) December 30, 2022

