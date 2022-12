Είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικά να πέφτουν πάνω στον Λιονέλ Μέσι τα φώτα. Όχι μονάχα επειδή ο pulga κατέκτησε επιτέλους το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά επειδή ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Αργεντινής σε αυτό το ταξίδι προς τη Γη της Επαγγελίας.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών του μεγάλου τελικού ωστόσο, ήταν φυσικά και ο Άνχελ Ντι Μαρία. Ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους αγωνίστηκε για 60 λεπτά και κατάφερε να κάνει τη διαφορά, σκοράροντας μάλιστα και το 2-0.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, ο 34χρονος είχε προβλέψει αυτό που εν τέλει έγινε. Με μια δημοσίευση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η σύζυγος του Ντι Μαρία έβγαλε στη «φόρα» τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον Αργεντινό σταρ, ο οποίος είχε προβλέψει τόσο το γκολ του, όσο και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Di Maria to his wife before the final: “I will be the champion love. It’s written. I’ll score a goal. Because it’s written like Maracana and Wembley. Go and enjoy tomorrow because we are going to be champions. Because 26 of us who’re here and the family of each one deserve it” pic.twitter.com/7Giqc3QS6g

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022