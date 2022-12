Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη μετακίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ, με τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, έχει φτάσει ήδη στη Σαουδική Αραβία, με σκοπό να συναντηθεί με τους ανθρώπους της ομάδας, για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες του εξωπραγματικού deal.

Θυμίζουμε πως η πρόταση της Αλ Νασρ, αφορά συμβόλαιο για 200 εκατ. δολάρια ανά σεζόν για 2,5 χρόνια.

Πλέον μένει να φανεί αν θα προκύψει λευκός καπνός από τις συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών, τη στιγμή πάντως που ο Κριστιάνο φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στην ομάδα από το Ριάντ.

🚨 Cristiano Ronaldo has just arrived at Riyadh airport in Saudi Arabia.

He is set to meet the leaders of Al-Nassr. 🇸🇦

(Source: @Santi_J_FM) pic.twitter.com/wCqEtIsWSk

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 21, 2022