Σφοδρές επικρίσεις, δέχονται οι New York Times, από εκατοντάδες αναγνώστες τους, που διαμαρτύρονται επειδή το σταυρόλεξο, που δημοσιεύτηκε την πρώτη μέρα του Χανουκά, έχει σχήμα που θυμίζει σβάστικα.

Το σχήμα του σταυρόλεξου, έχει προκαλέσει σάλο, με αρκετούς εξέχοντες Εβραίους ηγέτες και πολιτικές προσωπικότητες να επισκέπτονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το μοτίβο, είναι σύμπτωση, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι εντάσσεται στην αντι-ισραηλινή ρητορική της εφημερίδας.

Σημειώνεται πως το Χανουκά, είναι μεγάλη εβραϊκή γιορτή, σε ανάμνηση της επανάκτησης του Ναού του Σολομώντος, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των Μακκαβαίων εναντίον του ελληνιστικού βασιλείου των Σελευκιδών τον 2ο π.Χ. αιώνα.

Η γιορτή της Χανουκά (Hanukkah) διαρκεί οκτώ νύχτες και ημέρες, με αφετηρία την 25η ημέρα του μήνα Κισλέβ, σύμφωνα με το Εβραϊκό Ημερολόγιο (σούρουπο της 18ης Δεκεμβρίου – βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου 2022). Είναι γνωστή ως εορτή των Φώτων, επειδή ανάβεται μία ειδική λυχνία με εννέα βραχίονες, που ονομάζεται μενορά ή χανουκά.

Πρώτος διαμαρτυρήθηκε στο twitter ο δημοκρατικός, Κιθ Έντουαρντς, που έγραψε:

«Αυτό είναι το σταυρόλεξο των NYTimes σήμερα την πρώτη μέρα του Χανουκά. Τι στο διάολο, @nytimes;»

Σε μεταγενέστερο tweet, ο Έντουαρντς επεσήμανε ότι κανένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης δεν είχε καλύψει το περιστατικό.

Ένας άλλος χρήστης, διερωτήθηκε: “Μπορεί κάποιος να εξηγήσει γιατί το σταυρόλεξο των Times είναι σβάστικα την πρώτη μέρα του Χανουκά”.

Ανάμεσα στους επικριτές της εφημερίδας είναι και ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που χαρακτήρισε το σταυρόλεξο ως «αηδιαστικό».

«Μόνο οι New York Times θα μπορούσαν να δημοσιεύσουν ένα τέτοιο σταυρόλεξο, το Χανουκά», έγραψε, αναφερόμενος όπως και πολλοί άλλοι, στην τοποθέτηση της εφημερίδας στο Μεσανατολικό, και δη ενάντια στο Ισραήλ.

Disgusting! Only the New York Times would get Chanukah going with this is the crossword puzzle. Imagine what they would do to someone who did this and was not ideologically aligned with them? I’ll give them the same benefit of the doubt they would give those people… EXACTLY ZERO pic.twitter.com/eZHr0SQbT4

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 18, 2022