H αντίστροφη μέτρηση για έναν απολαυστικό τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ήδη αρχίσει… Την Κυριακή (18/12, 17:00) στο στάδιο Λουσαΐλ του Κατάρ, η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την υπερασπίστρια του τίτλου της πρωταθλήτριας κόσμου Γαλλίας κι ενώ υπάρχουν παγκοσμίου φήμης ταλέντα και αστέρες και στις δύο πλευρές, η τελική «μάχη» έχει σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστεί ως αναμέτρηση μεταξύ των συμπαικτών της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ – που θεωρούνται ευρέως ως οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Παρά το γεγονός ότι είναι 12 χρόνια νεότερος, ο Εμπαπέ μπορεί ήδη να υπερηφανεύεται για έναν τίτλο Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Κυριακή θα δώσει στον Μέσι μια τελευταία ευκαιρία για να εξασφαλίσει το τρόπαιο που μέχρι στιγμής του έχει διαφύγει στη θρυλική του καριέρα.

