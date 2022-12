Πριν 15 χρόνια τον Δεκέμβριο του 2007, το Meet Market, συστήθηκε για πρώτη φορά στο αθηναίικό κοινό, στο μπαρ Κ44 στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο Γκάζι με τη συμμετοχή μόλις 20 εκθετών. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η διοργάνωση μεγάλωσε, εξελίχθηκε και έκανε νέους φίλους.

Έτσι, φέτος τον Δεκέμβρη φιλοξενεί περισσότερα από 150 ελληνικά brands ταλαντούχων σχεδιαστών, καλλιτεχνών και μικρών παραγωγών μετατρέποντας το Παλιό Αμαξοστάσιο σε ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Αγορά, βόλτα, προτάσεις φαγητού, μουσική

Ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης & ευεξίας, τέχνης & διακόσμησης, είδη για το παιδί, νόστιμες λιχουδιές, street food, ζεστός καφές, glühwein και άφθονο αλκοόλ συνθέτουν τη σύγχρονη pop-up αγορά του Meet Market.

Ο πρώτος κύκλος δημιουργών παρουσιάστηκε ήδη από την Παρασκευή 9 έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, ενώ από τη Δευτέρα 12 ως και την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου ακολούθησαν οι επόμενοι.

Με το σύνθημα «First we Meet, then we Market», η διοργάνωση δεν περιλαμβάνει μόνο shopping αλλά και πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.

Hand-Designer Clothes:

12 – 18/12

ASTY, Inky, Joanna Misseli, Kadó Handmade, Razzmatazz, sTeehos, ΣΥΝARTΗΣΙΕΣ, World Wild, Xana, ZizelChrstin

Kids, Toys & Pets:

12 – 18/12

Aekiniton, artdcbydc/Cobayo, Beaver’s Wooden Toys, Cow Makes MOO, Εκδόσεις Νεφέλη, Funky Little Stuff, I Love Bows, Koka Handmade, Macaw Kid, Mamma Cavolfiore, Mamuka, Play Zen, Woody Tints, YAZ

Accessories:

12 – 18/12

ALEF, Artiko, Des to Tsantaki Mou, Καλά Μπλεξίματα, MoMo, Ode to socks, Pretty World, QueenBeeCR, Sakka Handmade, Tiramisu, Wiggle Steps

Jewelry:

12 – 18/12

Blue Margarita, Constance Jewelry Design, Design is Play, Ilianne – Jewelry Made of Love, Jousourum, Kristia Lazarie, Kyma, Loop.a, Loveisall, Mademoiselle, Μαρμαρώ, Myrtilo Jewelry,North & South Jewelry, Paper Studio – Anastasia Ioannidi, Penny’s Crafts, PHI, Sofia Tzifopoulou, Thoosa, Vp-art, Xoutous, Zeta

Mind, Body & Soul:

12 – 18/12

Bee Naturalles, Candle Maker, ENA KARO, Grandma’s Drawer, Ichnos Soaps, MALVA natural cosmetics / Χελώνη, Melissafarm, Nymfes Cosmetics, Paper Boat Soaps & Candles, Soaping Therpay, The Soap House, Valsamon, Virgin Cosmetics, Wasteless Design

Art, Objects & Home Deco:

12 – 18/12

Bakayaro, BLUE & RED, Cap Cap, Cartoon Bee, Demi Handmade, EleniPal Ceramics, Fotini Tikkou, Hey Jane Ceramics, hōkō, illustradays | pop-up shop, Ioulia Geraskli Ceramic Lab, Kian Ceramics, Little Miss Grumpy, Made by Tifi, Paint My Day, Pomme Pidou, Pose4 Photobooth, Prepack Art, The Greener Pastures, Think Pig, Typart, Vintage Trip, Χειροπλάθι Limnos Ceramix, Yi Art & Yi Ceramics

Tasting Corner:

12 – 18/12

Aithra Premium Organic Spirits, ‘Αγρια Νομή, Agroktima Drosou, Choco Me, euzoiasgi.gr, Grizo & Prasino, Kakau Worship, PASTA BOUKIS, Ποσειδώνιο Αίγινας, ΣΑΟΣ Παστέλια, Sparoza, ΤΣίΤΣΙΡΙ KOMBUCHA

Street Food & Drinks:

9 – 18/12

Gluwein Time, Ideas Lab, Kukuowl, Midnight Circus Gypsy Brewing, Paragon Brewery & Taproom, Pizza Dough!, Poncho Tacos, Sando, Sourmena Brew, The Grape Store, Waffle Batter, Yazhou Asian Street Food

Τετάρτη 14/12

18:00 – 22:00: Giorgos Garavellos

Πέμπτη 15/12

18:00 – 22:00: J. Melik

Παρασκευή 16/12

18:00 – 22:00: Doctor Orange

Σάββατο 17/12

12:00 – 14:00: DJ MIA

14:00 – 16:00: Giorgos Dimtrakopoulos

16:00 – 18:00: Santoner RPZ

18:00 – 20:00: Vber

20:00 – 22:00: A@H20

Κυριακή 18/12

12:00 – 14:00: Silver Alert

14:00 – 16:00: Uncle Neck

16:00 – 18:00: Omniscient Man

18:00 – 20:00: Black Athena

20:00 – 22:00: DJ a/k/a Zegas

Παράλληλες δράσεις

Tετάρτη 14/12

19:00-21:00 | Drink & Draw by illustradays (για Ενήλικες)

Παρασκευή 16/12

19:00-21:00 | Drink & Draw by illustradays (για Ενήλικες)

Σάββατο 17/12

13:00-14:30 | Εργαστήριο Κινηματογράφου από την Cinemathesis

14:00-17:00 | ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

15:00-17:00 | Facepainting από τις Μουτζούρες

17:00-18:00 | Dreamcatchers Workshop για Παιδιά και Ενήλικες από τον Γιάννη Πρασσά

Κυριακή 18/12

16.00-18.50 | Doodle Art Workshop από τους Imaginary Rooms

15:00-17:00 | Facepainting από τις Μουτζούρες

17:00-18:30 | Bubble Show & Juggling Show από τους Fundastick Performing Arts

Aναλυτικά οι δράσεις

Drink & Draw

Πίνουμε και ζωγραφίζουμε με την ομάδα του πρώτο ελληνικό Φεστιβάλ Εικονογράφησης illustra days και special guests.

Fundastick Performing Arts – Ο Παναγιώτης Αργυράκης της Fundastick Performing Arts θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους με τα απίθανα ζογκλερικά του και θα γεμίσει το Meet Market με τεράστιες σαπουνόφουσκες!

Facepainting από τις Μουτζούρες – Με πολύχρωμα πινέλα και σκόνη μαγική οι Μουτζούρες έρχονται και πιάνουν δουλειά για να γεμίσουν με μικρά μαγικά πλάσματα το χριστουγεννιάτικο Meet Market.

Dreamcatchers Workshop για Παιδιά και Ενήλικες από τον Γιάννη Πρασσά – Μαθαίνουμε τις βασικές τεχνικές για τη δημιουργία μιας απλής ονειροπαγίδας. Παρέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά για να φτιάξετε την πρώτη σας ονειροπαγίδα και να την πάρετε μαζί σας φεύγοντας. Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη «χειροτεχνική» εμπειρία. Για ηλικίες:10+ μαζί με γονέα/συνοδό & ενήλικες.

*Τα εργαστήρια είναι για περιορισμένο αριθμό ατόμων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για προκράτηση θέσης, καλέστε ή στείλτε μήνυμα στο 6973400080, καθημερινές 11:00-15:00.

Yi ceramics Workshop – Zωγραφική σε Κεραμικά

– Ζωγραφίζουμε κεραμικά ποτήρια, που έχουν ήδη ψηθεί μία φορά, με ειδικά χρώματα. Θα γυαλωθούν, θα ψηθούν και θα τα παραλάβετε μία εβδομάδα μετά από το περίπτερο Yi ceramics στο Meet Market. Για ηλικίες: 6-12.

ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

– Τι συμβαίνει όταν συνοδοί βουνού και ποταμού, αναρριχητές, ορειβάτες, δάσκαλοι παιδικού θεάτρου και φυσικής αγωγής, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί υπαίθριων δραστηριοτήτων και προσκόπων συναντιούνται στο Meet Market; Η διασκέδαση ξεκινά! Υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες από mega jenga, slack line, καφασοαναρρίχηση και αναρρίχηση για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση.

Εργαστήριο Μικρών Ξυλουργών

Τα παιδιά γίνονται ξυλουργοί! Κάθε παιδί θα δουλέψει σε ένα από τους 8 ξυλουργικούς πάγκους, ειδικά κατασκευασμένους για παιδιά, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με εργαλεία και μέγγενες και δημιουργούν το δικό τους τροχήλατο παιχνίδι, το οποίο θα πάρουν μαζί τους τελειώνοντας το εργαστήριο. Για ηλικίες: 7+.

Cinemathesis

Παίζουμε Κινηματογράφο; Άραγε τι χρειαζόμαστε για το παιχνίδι μας; Σκηνικό, χαρακτήρες, κάμερα, μικρόφωνο,ακουστικά, κλακέτα…ή μήπως απλά ένα βιβλίο, μια ιδέα, μια τρελή ιστορία, ένα φανταστικό σενάριο σε έναν σουρεαλιστικό, ονειρικό τόπο;

Ελάτε να κατασκευάσουμε τα δικά μας προ-κινηματογραφικά οπτικά παιχνίδια, να αποφασίσουμε τον δικό μας σκηνικό χώρο, να φτιάξουμε τους δικούς μας χαρακτήρες, να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας καρέ, να δημιουργήσουμε τη δική μας φωτοϊστορία, να φτιάξουμε το δικό μας storyboard και να πειραματιστούμε με ποικίλους τρόπους κινηματογραφικής αφήγησης. Ελάτε να γίνουμε οι κριτικοί θεατές, οι μικροί σινεφίλ και οι δημιουργοί του σήμερα και του αύριο. Ελάτε να παίξουμε Κινηματογράφο.

Imaginary Rooms – Doodle-οζαβολιές από τα Ξωτικά!

Υπάρχουν τα ξωτικά; Ξέρετε πώς είναι εμφανισιακά; Μήπως είμαστε κι εμείς ξωτικά και δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα; Είτε είμαστε, είτε δεν είμαστε, ήρθε η ώρα να διασκεδάσουμε ζωγραφίζοντας, εμπνευσμένοι από όλες τις σκανταλιές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και με ιδέες για μελλοντικές! Στη δράση μας δεν χωρούν ντροπές. Ελάτε με ανεβασμένη διάθεση γιαξέφρενη ζωγραφική, όμορφα λάθη και γέλιο! Πάντα με εργαλεία τους μαρκαδόρους μας και την Τέχνη των Doodles, εικονογραφώντας με το μοναδικό προσωπικό μας ύφος!