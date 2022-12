Για τις 22 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλη για την εμπλοκή στο σκάνδαλο του Κατάρ. Ως τότε παραμένει προφυλακισμένη, ενώ δεν παρέστη στη χθεσινή ακροαματική διαδικασία.

Αντίθετα, ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης θα παραμείνει κρατούμενος για ένα μήνα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Συγκεκριμένα, προφυλακιστέοι παραμένουν: ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και ο ιταλός πρώτην ευρωβουλευτής, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της εισαγγελίας Βρυξελλών.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.

