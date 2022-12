Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την προετοιμασία της νέας διάσκεψης για την υποστήριξη της Ουκρανίας η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη στο Παρίσι, ανακοίνωσαν οι δύο ηγέτες.

«Με τον πρόεδρο Ζελένσκι προετοιμάσαμε τις διασκέψεις που φιλοξενεί η Γαλλία την Τρίτη: μία πρώτη, διεθνή, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Ουκρανίας ώστε να περάσει τον χειμώνα, και μία δεύτερη με τις γαλλικές επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της χώρας», έγραψε στο Twitter ο Εμανουέλ Μακρόν.

We have discussed, with President Zelensky, the organisation of the conferences France will be hosting on Tueday: firstly, the international aid conference on getting Ukraine through the winter; and secondly, the conference with French firms that will help rebuild the country.

