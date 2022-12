Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, το πρωί της Παρασκευής, στο ξενοδοχειακό τμήμα του παλατιού Τσιραγάν στο Μπεσικτάς της Κωνσταντινούπολης.

Η φωτιά ξέσπασε από αδιευκρίνιστη αιτία στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου Çırağan Palace Kempinski Istanbul στην οδό Τσιραγάν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

In #Istanbul, the #Kempinski Hotel in Ciragan Palace is on fire pic.twitter.com/u29M9mdjoC

— Military news,war,politics,geopolitics,geoeconomy (@avia_pro) December 9, 2022