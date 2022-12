Ο Σαλί Μπερίσα γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο από έναν περαστικό άνδρα καθώς ο αντιπολιτευόμενος Αλβανός ηγέτης είχε τεθεί επικεφαλής μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης με πλήθος υποστηρικτών του κόμματός του στο κέντρο των Τιράνων.

Η διαδήλωση πραγματοποιείτο λίγα μέτρα μακριά από τον χώρο πραγματοποίησης της συνόδου κορυφής της ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

Χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν στην πόλη σήμερα, ενώ η Αλβανία φιλοξενεί για πρώτη φορά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχουν ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και να ζητήσουν πρόωρες εκλογές.

Καθώς ο Μπερίσα, επικεφαλής του κεντροδεξιού Δημοκρατικού Κόμματος, περπατούσε μπροστά από τους υποστηρικτές του που κρατούσαν αλβανικές σημαίες και σημαίες της ΕΕ, ένας άνδρας τον πλησίασε και τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο.

Ο Μπερίσα μάτωσε στο πρόσωπό του, αλλά αργότερα αναμενόταν να απευθύνει ομιλία στη συγκέντρωση.

Ο επιτεθέμενος άνδρας ξυλοκοπήθηκε από υποστηρικτές του Μπερίσα και συνελήφθη από την αστυνομία.

Στον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό Μπερίσα έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για φερόμενη διαφθορά. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Former Prime Minister and Leader of the Opposition #SaliBerisha was physically assaulted in the #Protest that the Opposition is organizing today in #Tirana. A few meters away, the #EUWB #Summit is being held#Albania pic.twitter.com/MPpErZAASb

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 6, 2022