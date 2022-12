Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν σήμερα τα Εξάρχεια μετά την ολοκλήρωση της πορείας μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα το 2008, και στο φόντο του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου Ρομά Κώστα Φραγκούλη από πυροβολισμό αστυνομικού.

Χιλιάδες ήταν οι διαδηλωτές που ξεκίνησαν από τα Προπύλαια και βάδισαν στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με ενδιάμεσο σταθμό το Σύνταγμα, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στην κρατική καταστολή και τη φτώχεια.

Λίγο πριν τις 20.30 ξεκίνησε ένταση και επεισόδια στα Εξάρχεια, με μερίδα διαδηλωτών να ανάβει φωτιές στην Εμμανουήλ Μπενάκη, την Ακαδημίας και τη Ζωοδόχου Πηγής. Άτομα πέταξαν μολότοφ εναντίον των δυνάμεων των ΜΑΤ που έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων. Ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας ήταν επί ποδός από το πρωί για αδιευκρίνιστο λόγο άφησαν κανονικά την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σόλωνος στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα οδηγοί με τα οχήματά τους να εγκλωβιστούν ενώ η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική από τα χημικά και τις μολότοφ.

All kicking off right now on the streets of #Athens as Greek ppl start fighting back against police violence. Barricades are burning & the cops are on the run. This is what resistance looks like. #antireport #ACABpic.twitter.com/DUTnAaPYjG

— GhostofDurruti (@DurrutiRising) December 6, 2022