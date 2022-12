Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παρατηρούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα teasers που δίνει στη δημοσιότητα το Netflix.

Οι πιο παρητηρητικοί έστρεψαν την προσοχή τους σε μια φωτογραφία που αξιοποιήθηκε για το ντοκιμαντέρ. Ένα καρέ όπου ο πρίγκιπας Χάρι καλύπτει το πρόσωπό του. Προσπαθεί να εμποδίσει τους παπαράτσι να τον απαθανατίσουν.

Στο επίμαχο καρέ φαίνεται μόνο ο πρίγκιπας Χάρι. Η φωτογραφία όμως έχει τραβηχτεί τον Σεπτέμβριο του 2007. Όταν ο 22χρονος πρίγκιπας Χάρι είχε ταξιδέψει στο Heathrow για να συναντήσει την τότε σύντροφό του Chelsy Davy.

Ήταν την περασμένη εβδομάδα που το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα teaser 60 δευτερολέπτων για να προωθήσουν το ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan». Και όλοι περιμένουν με αγωνία την πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ που έχει οριστεί για τις 8 Δεκεμβρίου.

Εκτός από φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, το τρέιλερ περιλαμβάνει και φωτογραφίες από τη ζωή του πρίγκιπα Χάρι. Στην επίμαχη φωτογραφία με την Chelsy Davy, όπου ο πρίγκιπας Χάρι είναι ντυμένος casual, οι παραγωγοί του Netflix εξαφάνισαν την τότε σύντροφό του.

Παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί εξαφάνισαν την Chelsy Davy, οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας αναγνώρισαν τη φωτογραφία. Ο πρίγκιπας Χάρι έβγαινε με την Chelsy για έξι χρόνια.

Στο επίμαχο καρέ, οι παπαράτσι προσπάθησαν να απαθανατίσουν το ζευγάρι στο αεροδρόμιο. Ο πρίγκιπας Χάρι απλώνει το χέρι του για να τους αποτρέψει. Η Chelsy κρατά το βλέμμα της χαμηλά. Ενώ στην αυθεντική φωτογραφία ο πρίγκιπας Χάρι έχει αγκαλιά την τότε σύντροφό του, οι παραγωγοί του Netflix αποφάσισαν να τη βγάλουν από το κάδρο.

Η φωτογραφία, όπως σημειώνει δημοσίευμα της DailyMail, έχει τροποποιηθεί ψηφιακά. «Απλώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», σχολιάζει ο Jesus Enrique Rosas στο Twitter. «Για το teaser του ντοκιμαντέρ του Χάρι και της Μέγκαν, χρησιμοποίησαν μια κροπαρισμένη φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι με την Chelsy Davy.

