Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε χθες στο ματς του Μαρόκο με το Καναδά για την 3η αγωνιστική του Μουντιάλ με τον Τούρκο δημοσιογράφο Αλπέρ Μπακιτσιγκίλ που μετέδιδε τον αγώνα για τη κρατική τηλεόραση.

Συγκεκριμένα μετά το γρήγορο γκολ του Μαρόκο ο δημοσιογράφος ανέφερε στον αέρα τα πιο γρήγορα γκολ της διοργάνωσης και να αναφέρει ότι το ρεκόρ το κατέχει ο συμπατριώτης του Χακάν Σουκούρ.

Ο παλαίμαχος φορ είναι κόκκινο πανί για την Κυβέρνηση του Ερντογάν και ο Τούρκος δημοσιογράφος πλήρωσε το «μάρμαρο» με την απόλυσή του.

Αυτό όμως δεν έγινε μετά τον αγώνα αλλά στο ημίχρονο αφού αντικαταστάθηκε από άλλο συνάδελφό του δείγμα της σκληρής πολιτικής που ασκεί στα Μέσα ο Ερντογάν.

When the Turkish State Television TRT match announcer Alper Bakırcıgil said that Hakan Şükür @hakansukur had scored the earliest goal in the World Cup history, he was fired before the Canada – Morocco match ended. It wouldn’t be a surprise if he was arrested. #WorldCup2022 pic.twitter.com/GAMSlv49xX

— H. S🅾phia 🇺🇦 (@HagiaSophia13) December 2, 2022