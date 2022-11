Πλήθος φωτογραφιών και βίντεο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου από το μαζικό μπλακ άουτ που υπέστη η Ουκρανία, μετά τα νέα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.

Καμία ωστόσο δεν αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής περισσότερο από τις δορυφορικές λήψεις που κατέγραψε η NASA, δείχνοντας την Ουκρανία να έχει βυθιστεί κυριολεκτικά στο σκοτάδι στο μεγαλύτερο μέρος της την Τετάρτη.

Tη νύκτα από το διάστημα η Ουκρανία φαίνεται σαν ένα μαύρο κομμάτι στη Γη.

Σχεδόν οι μισοί κάτοικοι του Κιέβου εξακολουθούν σήμερα να μην έχουν ηλεκτρικό, δύο ημέρες μετά τα ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Περίπου 15 επαρχίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. «Η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση παραμένει δύσκολη σχεδόν σε όλες τις επαρχίες», σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ωστόσο σταδιακά απομακρυνόμαστε από τις διακοπές και κάθε ώρα αποκαθιστούμε την ηλεκτροδότηση σε νέους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές:

NASA’s night time images revealed how Russian attacks on Ukraine’s infrastructure have thrust most of the country into darkness. pic.twitter.com/FYFbuc3bGL

Δείτε τη διαφορά μέσα σε μερικούς μήνες:

Here are night light images for Jan 27, Feb 27, Oct 1 and Nov 23. It’s dark since the invasion, but not completely. (Source: NASA Worldview) pic.twitter.com/TzOrbJLNWw

— Maksym Polyakov🇺🇦🌻🍉 (@MaksymPolyakov) November 24, 2022