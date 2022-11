Μπορεί να μην σταματάει να σκοράρει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ωστόσο όπως φαίνεται το μυαλό του Νορβηγού δεν σκέφτεται μόνο τρόπους να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα.

Σύμφωνα με την SUN, το μεγάλο αστέρι της Μάντσεστερ Σίτι έχει χάσει το μυαλό του με μια 18χρόνη ποδοσφαιρίστρια, την Ισαμπέλ Χάουσεγκ Γιόχανσεν.

Η νεαρή παίκτρια παίζει ποδόσφαιρο στην πατρίδα του Χάαλαντ, την Νορβηγία. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που η 18χρόνη έχει ταξιδέψει τόσο σε Γερμανία όσο και Αγγλία για να δει από κοντά τον αγαπημένο της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα επίσης οι δύο τους έχουν πάει και μαζί διακοπές στην Ισπανία.

Man City ace Erling Haaland ‘smitten’ after enjoying secret romance with footballer girlfriend from his hometownhttps://t.co/Wl44Lcomsb pic.twitter.com/eyDL1B0EDm

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 23, 2022