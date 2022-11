Μετά την εκπληκτική νίκη με 2-1 επί της τέσσερις φορές Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Γερμανίας, οι Ιάπωνες εντυπωσίασαν αφήνοντας το αποδυτήριό τους στο Διεθνές Στάδιο Khalifa σε πεντακάθαρη κατάσταση.

Στις κερκίδες οι οπαδοί τους προσέφεραν δωρεάν μάθημα σωστή συμπεριφοράς, καθαρίζοντας τις κερκίδες που τους φιλοξένησαν με σακούλες απορριμμάτων μιας χρήσης και στα αποδυτήρια το ίδιο έκαναν και οι παίκτες του Χαζίμε Μοριγιάσου.

Μετά την ιστορική νίκη επί της Γερμανίας (2-1), οι Ιάπωνες «γυάλισαν» τα αποδυτήρια στο στάδιο Khalifa, τοποθέτησαν τακτοποιημένες και διπλωμένες τις πετσέτες τους, μπουκάλια νερού και τρόφιμα σε σειρά στο κέντρο του δωματίου, ενώ άφησαν επίσης origami σύμβολο καλής τύχης και μακροζωίας στη χώρα τους.

Θυμίζουμε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία, οι «Σαμουράι» κέρδισαν τον θαυμασμό των φιλάθλων όταν καθάρισαν τα αποδυτήριά τους μετά την ήττα τους με 3-2 από το Βέλγιο στη φάση των «16» και άφησαν πίσω τους ένα σημείωμα που έλεγε «Ευχαριστώ» στα ρωσικά.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.

