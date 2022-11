Η Ιαπωνία πέτυχε μία ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία επικρατώντας με 2-1 με ανατροπή και ξεκίνησε ονειρικά την παρουσία της στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Οι Ιάπωνες οπαδοί που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της εθνικής τους ομάδας, παρέδωσαν για ακόμα μία φορά μαθήματα καλών τρόπων.

Διαβάστε επίσης: Το πρώτο μήνυμα του Γκουαρντιόλα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την Σίτι

Συγκεκριμένα, όπως έχουν κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν σε μεγάλες διοργανώσεις, αντί να αποχωρήσουν άμεσα, αρκετοί παρέμειναν για να μαζέψουν τα σκουπίδια από τα καθίσματα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Even after a famous win at the World Cup, Japan fans stayed behind to clean up ❤️ pic.twitter.com/BJnGEQWs6s

— B/R Football (@brfootball) November 23, 2022