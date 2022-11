Ο ένας 19 και ο άλλος 18. Golden boy ο ένας, Golden Boy και ο άλλος. Πρωταγωνιστές με το… καλησπέρα στα γήπεδα του Κατάρ. Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ασχολείται με τα κατορθώματά τους. Η Ισπανία σκόρπισε στους επτά ανέμους την Κόστα Ρίκα, με την παράσταση να κλέβουν δυο παιδιά που ήρθαν για να μείνουν. Ο λόγος φυσικά για τον Γκάβι και τον Πέδρι.

Η Φούρια Ρόχα δεν έδειξε κανένα… έλεος στην Κόστα Ρίκα και τον Κέιλορ Νάβας. Τη φιλοδώρησε με επτά γκολ, προσφέροντας μια μοναδική παράσταση στο Μουντιάλ που θα μνημονεύεται για χρόνια. Και αυτή η εντυπωσιακή εμφάνιση έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή των Γκάβι και Πέδρι. Των δυο wonderkids της Μπαρτσελόνα που θέλουν να μπουν στα… παπούτσια των Ινιέστα-Τσάβι.

Για ακόμη μια φορά, οι δυο άσοι κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους στον αγωνιστικό χώρο. Θα έλεγε κανείς, πως έχουν… βαρεθεί να δικαιώνουν τον ντόρο που υπάρχει γύρω από το όνομά τους. Γκάβι και Πέδρι είναι δυο από τα σημαντικότερα «όπλα» του Λουίς Ενρίκε σε αυτήν την ιδιαίτερη έκδοση του Κατάρ. Αποδείχθηκε και στη χθεσινή αναμέτρηση του Al Thumama Stadium. Εκεί όπου έκοβαν και έραβαν στο χώρο του κέντρου, ξυπνώντας μνήμες από το δίδυμο Ινιέστα-Τσάβι.

Από τη μία, ο Γκάβι έκανε παπάδες και έγινε ο τρίτος νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσίου Κυπέλλου σε ηλικία 18 ετών και 110 ημερών. Με 91 ενέργειες με την μπάλα, 66/73 πάσες και μία key pass, το Golden Boy του 2022, έκανε θραύση κόντρα στους Κοσταρικανούς.

Gavi’s game by numbers vs Costa Rica: 91 touches

90.41%

8 final third entries

7 duels won

5 ball recoveries

5 fouls won

1 assist

1 shot

1 goal What. A. Talent. 💫 pic.twitter.com/RPi1Vgumnj — Squawka (@Squawka) November 23, 2022

1 – At 18 years and 110 days, Pablo Gavi will become the youngest player to play for Spain 🇪🇸 in a major international tournament (World Cup + European Championship) in the history of the national team. Present. pic.twitter.com/ZCRoULWDAe — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2022

Στα ίδια εξαιρετικά επίπεδα και ο Πέδρι, που κουμπώνει ιδανικά με τον συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα. Ο 19χρονος ήταν σχεδόν αλάνθαστος στις μεταβιβάσεις του, έχοντας 86 στις 89, με 28/29 στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Παράλληλα, είχε τρεις μεταβιβάσεις που οδήγησαν σε ευκαιρία και έχασε μόλις τρεις φορές την κατοχή. Μάλιστα, οι εντυπωσιακοί του αριθμοί προήλθαν μετά από μόλις 57 λεπτά συμμετοχής. Αυτό τα λέει όλα για τον μικρό που «λάμπει» εδώ και καιρό.

Pedri’s game by numbers vs Costa Rica: 96.63% passing accuracy

92 touches

57 minutes played

15 final third entries (most)

7 duels won

3 ball recoveries

3 chances created

2 duels won The Pedri x Gavi partnership really could be Xavi v Iniesta v2… 😜 pic.twitter.com/iE8e2QC512 — Squawka (@Squawka) November 23, 2022

2 – With Gavi and Pedri both starting, Spain are the first European side to name two teenagers in their starting XI for a World Cup match since Bulgaria against England in 1962 (Jechev and Sokolov). Undaunted. pic.twitter.com/KTcizPHfv3 — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2022

Γκάβι και Πέδρι είναι το μέλλον της εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα. Οι παίκτες που «φέρνουν» σε Ινιέστα και Τσάβι. Οι παίκτες που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε νέες επιτυχίες την αρμάδα του Λουίς Ενρίκε. Αλλωστες, πολλές είναι οι φορές που στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, έχουν συγκριθεί με τους δυο θρύλους του ποδοσφαίρου. Ναι, πρόκειται για μια μορφή ιεροσυλίας, αλλά τα δύο αστέρια της Φούρια Ρόχα έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.

Ο «Λούτσο» τους πιστεύει και αυτοί φροντίζουν να τον βγάζουν πάντα ασπροπρόσωπο. Η εικόνα τους στο χορτάρι και η ωριμότητα στο παιχνίδι τους, κάνουν έναν απλό φίλαθλο να αναρωτιέται εάν όντως είναι 18 και 19 χρονών.

World Cup 2010: Busquets, Xavi, Iniesta. World Cup 2022: Busquets, Pedri, Gavi. pic.twitter.com/VWnf3q07HZ — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 23, 2022

19-year-old Pedri & 18-year-old Gavi get their first ever World Cup start together 🤩 It’s a new era for Spain’s midfield 🇪🇸 pic.twitter.com/vVbB4dlcno — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2022

Με τον Μπούσκετς να πλαισιώνει τους δυο παίκτες στον χώρο του άξονα, το τίκι-τάκα της Ισπανίας πήγε σε άλλο… επίπεδο. Σε επίπεδο που θύμισε άλλες εποχές.

537 – Most successful passes in the 1st half of a World Cup game (since 1966) : 🥇Spain v Costa Rica today – 537

🥈Germany v Japan today – 422

🥉Spain v Russia in 2018 – 395 Tiki-taka. #ESPCRC pic.twitter.com/QKbG4doCzE — OptaJean (@OptaJean) November 23, 2022

«Δεν ξέρω, ελπίζω κάθε φορά να συνεχίζει να παίζει καλύτερα και να προσπαθεί να είναι επιθετικός με και χωρίς την μπάλα. Είναι μοναδικός. Μόλις 18 ετών και παίζει λες κι είναι παίκτης με μεγάλη εμπειρία στα γήπεδα. Πιστεύω πως έχει τις δυνατότητες να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε, βγάζοντας το καπέλο στον Γκάβι.

Άλλωστε, αυτός ήταν που τον έβγαλε στον… αφρό της εθνικής Ισπανίας. Όταν τον Οκτώβρη του 2021 του έδωσε φανέλα βασικού στα τελικά του Nations League, απέναντι σε Ιταλία και Γαλλία. Με τον «μικρό» να βγάζει μάτια. Με εμφανίσεις που θα ζήλευαν πολλά μεγάλα ονόματα του πλανήτη.

«Ο Πέδρι μπορεί να σηματοδοτήσει μια εποχή για την Μπαρτσελόνα και την εθνική Ισπανίας. Είναι ωραίο που ο Γκάβι λέει ότι είμαι ένα από τα πρότυπά του. Σκέφτομαι τις μέρες μου, όταν κοίταξα παίκτες όπως ο Γκουαρντιόλα και ο Λάουντρουπ. Με κάνει περήφανο.

Ο Πέδρι είναι ο Πέδρι και ο Ινιέστα είναι ο Ινιέστα. Είμαστε διαφορετικοί. Μου αρέσει πολύ, πως παίζει, πως κινείται στο γήπεδο, πως συμπεριφέρεται με την μπάλα», δήλωσε ο Ινιέστα, βγάζοντας το… καπέλο στους δυο «μάγους» του Λουίς Ενρίκε.

Με μπροστάρηδες τους Πέδρι και Γκάβι, η Ισπανία θέλει να… ράψει άλλο ένα αστέρι. Τα wonderkids της Μπαρτσελόνα «κουβαλούν» πάνω τους τα κλειδιά της μεσαίας γραμμής και είναι δεδομένο, πως δε θα αργήσουν να έρθουν οι επιτυχίες για τη Φούρια Ρόχα.