Ο ηθοποιός και αθλητής των μικτών πολεμικών τεχνών, Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά με υπερήρωες «Mighty Morphin Power Rangers», πέθανε σε ηλικία 49 ετών.

Ο Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ απέκτησε φήμη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως ο πράσινος ρέιντζερ, Τόμι Όλιβερ, ο οποίος στη συνέχεια γίνεται ο λευκός ρέιντζερ στην παιδική τηλεοπτική σειρά για υπερήρωες που είναι ιδιαίτερα ικανοί στις πολεμικές τέχνες. Από τη σειρά δημιουργήθηκαν ταινίες, φιγούρες δράσης και άλλα παιχνίδια.

Η σειρά είχε θέμα πέντε έφηβους που αποκτούσαν υπεράνθρωπες δυνάμεις και προστάτευαν τη Γη από το κακό. Άρχισε να προβάλλεται στο Fox το 1993 και απέκτησε στη συνέχεια κοινό σε όλο τον κόσμο.

Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε, αν και πολλές αναφορές δείχνουν ότι ο Φρανκ αυτοκτόνησε.

Ο θρυλικός πρώτος «κόκκινος Power Ranger» και αρχηγός της ομάδας Austin St. John έκανε δύο αναρτήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά «μια φορά Ranger για πάντα Ranger». Με βίντεό του δηλώνει τη λύπη του.

“Once a ranger, always a ranger” thoughts and prayers…. #RIP #prayers pic.twitter.com/0GF3jdhQR1

Η είδηση του θανάτου του Φρανκ ώθησε τους θαυμαστές της σειράς «Mighty Morphin Power Rangers» να κατακλύσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφιερώματα.

Rip Jason David Frank. The Greatest Power Ranger to have ever lived pic.twitter.com/8XDCRGEq36

RIP to the best martial artist from the other valley, Jason David Frank. pic.twitter.com/5sp7NTYOzo

— Johnny Lawrence (@Sensei_JohnnyLa) November 20, 2022