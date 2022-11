Οι ενδιάμεσες εκλογές επρόκειτο να του ανοίξουν μια λεωφόρο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024. Αντί γι’ αυτό, η εκλογική βραδιά ήταν απογοητευτική για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει τον κύριο ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του ενισχυμένο από τα αποτελέσματα.

Μάλιστα ο Τραμπ φέρεται να ήταν «έξαλλος» το πρωί της Τετάρτης για την ήττα του Ρεπουμπλικάνου Δρ. Μεχμέτ Οζ, από τον Δημοκρατικό Τζον Φέτερμαν, στην κρίσιμη κούρσα για τη Γερουσία της Πενσυλβάνια.

Ο ίδιος, κατηγόρησε τα άτομα του κύκλου του – συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Μελάνια – ότι τον προέτρεψαν να υποστηρίξει τον αποτυχημένο πλέον υποψήφιο, σύμφωνα με όσα μέτεφερε μέσω Twitter η έμπειρη δημοσιογράφος των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν.

«Ο Τραμπ είναι πραγματικά έξαλλος σήμερα, ειδικά σε σχέση με τον δρα Οζ και κατηγορεί όλους όσοι τον συμβούλευσαν να τον στηρίξει, μεταξύ των οποίων και την σύζυγό του, περιγράφοντας το ως όχι μια από τις καλύτερες αποφάσεις του, σύμφωνα με το στενό περιβάλλον του» έγραψε η δημοσιογράφος στο Twitter.

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz — including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him.

— Maggie Haberman (@maggieNYT) November 9, 2022