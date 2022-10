Μια αρτοποιός στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ αρνήθηκε να φτιάξει γαμήλια τούρτα για τον γάμο δυο ομοφυλόφιλων γυναικών επικαλούμενη τις χριστιανικές της πεποιθήσεις.

Συγκεκριμένα, η Κάθι Μίλερ, ιδιοκτήτρια του Tastries Bakery δεν ήθελε να φτιάξει τούρτα για τις δυο γυναίκες και φέρεται να έδωσε στο ζευγάρι το όνομα ενός άλλου αρτοποιείου. Ωστόσο, το ζευγάρι έγινε έξαλλο και κατέθεσε αγωγή για διακρίσεις κατά της Μίλερ.

Το Πολιτειακό Τμήμα Δίκαιης Στέγασης και Απασχόλησης είχε μηνύσει τον φούρνο Ο λόγος ήταν πως η ιδιοκτήτρια έκανε εσκεμμένες διακρίσεις εις βάρος του ζευγαριού. Συγκεκριμένα, κατά παράβαση του νόμου Unruh της Καλιφόρνια για τα πολιτικά δικαιώματα. Οι δικηγόροι της Μίλερ υποστήριξαν ότι το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου και στην ελεύθερη έκφραση της θρησκείας υπερίσχυε του επιχειρήματος ότι παραβίασε τον νόμο κατά των διακρίσεων.

Την Παρασκευή (21 Οκτωβρίου) – πέντε χρόνια μετά το περιστατικό – ένας δικαστής της κομητείας Kern, έκρινε ότι η αρτοποιός είχε ενεργήσει νόμιμα αναφορικά με το τι διδάσκεται στη Βίβλο για τον γάμο.

Η Μίλερ έγραψε στο Facebook μετά την απόφαση: «Ευχαριστώ τους φίλους και την οικογένεια Tastries για την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή σας τα τελευταία 5 χρόνια!!!

Χθες, μετά από πολλή σκέψη και ανάλυση των λεπτομερειών σχετικά με την υπόθεση διακρίσεων των Cathy’s Creations και Tastries Bakery, ο δικαστής Eric Bradshaw αποφάσισε υπέρ της Cathy Miller. Εκτιμούμε τις προσευχές και την υποστήριξή σας, καθώς συνεχίζουμε με χαρά να συνεργαζόμαστε μαζί σας στο μέλλον».

California court rules in favor of Christian baker who refused to bake cake for lesbian wedding https://t.co/a0Ws7o5PP9

— Fox News (@FoxNews) October 23, 2022