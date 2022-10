Η αστυνομία στη Ράλι έχει κινητοποιηθεί εξαιτίας αλλεπάλληλων βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων χθες Πέμπτη το βράδυ, στα οποία έχασαν τη ζωή τους ως και έξι άνθρωποι, σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό που ανήκει στο δίκτυο του ABC News και επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης στην πόλη αυτή της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ (στη φωτογραφία από drone του Travis Long/The News & Observer via AP, επάνω, αστυνομικές δυνάμεις στους δρόμους της πόλης).

Η αστυνομία της Ράλι ανέφερε μέσω Twitter πως μέλη της επιχειρούν σε συνοικία και κάλεσε τους κατοίκους της να μείνουν μέσα στα σπίτια τους. Δεν δημοσιοποίησε ακόμη απολογισμό των θυμάτων.

Δείτε ακόμα – Βόρεια Καρολίνα: Γυναίκα θέλησε να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφό της και έβαλε φωτιά σε λάθος σπίτι

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.

Residents in that area are advised to remain in their homes.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022