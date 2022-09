Αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τρεις πολίτες τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου στις πόλεις Μισισάουγκα και Μίλτον, (φωτογραφία του Paul Smith/CBC, επάνω, από το επεισόδιο στη Μισισάουγκα) κοντά στο Τορόντο του Καναδά, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBC επικαλούμενο την αστυνομία της καναδικής επαρχίας Οντάριο.

Ο δράστης, που διέφυγε με κλεμμένο όχημα, εντοπίστηκε και σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν για την ώρα αδιευκρίνιστα.

Ο Καναδάς συγκλονίστηκε πρόσφατα από επεισόδια τυφλής βίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μπαράζ επιθέσεων με μαχαίρια σε απομονωμένη κοινότητα αυτοχθόνων στο Σασκάτσουαν στις 4 Σεπτεμβρίου, που προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18 άλλων.

Police line in procession, showing their respect, as the body of Toronto Constable Andrew Hong is taken from the scene in Mississauga where he was shot and killed this afternoon pic.twitter.com/u5CMVhPkLG

— Lorenda Reddekopp (@CBCLorenda) September 13, 2022